Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью за 20 лет

Профильные ведомства изучают юридические механизмы, которые позволили бы ретроспективно вмешиваться в соглашения.

Власти Финляндии не исключили возможность потенциального пересмотра сделок с недвижимостью, заключенных гражданами России за последние два десятилетия. Об этом сообщило издание Suomenmaa.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что профильные ведомства изучают юридические механизмы, которые позволили бы ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. По его словам, подобные шаги рассматриваются в контексте укрепления национальной безопасности.

К тому же глава оборонного ведомства отметил, что на протяжении 20 лет политика страны в сфере контроля за недвижимостью была излишне либеральной.

«В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью», — заявил Хакканен.

Ранее, в апреле 2025 года, парламент страны одобрил закон, запрещающий гражданам государств, которые, по оценке финских властей, могут представлять угрозу безопасности, приобретать недвижимость на территории Финляндии. Впоследствии в перечень таких стран включили и Белоруссию.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости заявлял, что подобные решения продиктованы русофобскими настроениями и атмосферой военной напряженности. В российском посольстве в Хельсинки подчеркивали, что запрет носит дискриминационный характер и потенциально затрагивает около 20 тысяч граждан РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что инициатива финских властей является проявлением дискриминации в отношении россиян.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Финляндии сообщили о возможном напряжении в отношениях РФ и Польши. По этому вопросу высказался член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он отметил, что передача специальной военной техники киевскому режиму со стороны Польши может повлиять на дальнейшее взаимодействие страны с Россией.

