Внутреннее сражение: Иван Добронравов о тихом подвиге тыловиков в годы ВОВ

Фильм «Красавица» основан на реальных событиях и показывает невероятное мужество сотрудников Ленинградского зоосада во время блокады.

Актер Иван Добронравов поделился впечатлениями от фильма «История спасения бегемота по имени Красавица», в котором снялся, во время разговора с 5-tv.ru на премьере ленты. По его словам, ценность этой работы заключается не только в исторической тематике, но и в том, что сюжет основан на реальных событиях.

При этом артист отметил, что даже те зрители, которые знакомы с блокадной историей лишь в общих чертах, благодаря фильму смогут по-новому взглянуть на возможности человека в экстремальных условиях. По его мнению, картина напомнит о способности людей сохранять человечность и совершать поступки ради других даже в самые тяжелые периоды.

«Самое важное в этой истории не только то, что она историческая, хотя это тоже важно. Самое важное здесь — это то, что она основана на реальных событиях и на каких событиях. И все мы приблизительно, даже, может быть, кто-то, если поверхностно знает о событии, посмотрев это кино, увидят, на что способен человек даже в самые страшные моменты. Мне кажется, что очень важно напоминать нам самим ради других», — сказал Добронравов.

К тому же Добронравов обратил внимание на то, что подвиг бывает разным. Когда речь заходит о героизме военных лет, чаще всего вспоминают бойцов на передовой. Однако не менее значим вклад тех, кто находился в тылу. Актер подчеркнул, что, если бы эти люди не выдержали испытаний, не поддерживали друг друга и не сохранили внутреннюю стойкость, то усилия фронта могли бы потерять смысл.

«Очень важно в данной истории, что показан, как Антон (пермский актер и режиссер Антон Богданов. — Прим. ред.) это очень точно заметил, как он это называл, тихий подвиг. Потому что самая большая, давайте так скажем, пальма первенства отдана… Когда мы говорим по поводу подвига, мы сразу вспоминаем передовую, солдат, и это действительно имеет место быть, это правильно.

Но надо не забывать о том, насколько сильно помогали во время войны люди в тылу. И если бы они не справились и не сохранили бы человечность сами в себе, ничего бы… Весь тот подвиг солдат не имели бы смысла. Именно вот это сражение с внутренним нашим конфликтом о том, кто выживет сегодня — я или кто-то другой.

И когда люди могли пожертвовать своей жизнью ради спасения других, мне кажется, это надо друг другу напоминать, что мы вообще можем думать друг о друге», — пояснил собеседник.

Иван добавил, что фильм говорит и о внутренней борьбе, заключающейся в выборе между личным спасением и готовностью пожертвовать собой ради других.

«Вот вы говорите: „Не устали ли, не тяжело ли". Вот там людям, которые жили тогда, можно задать вопрос: им было тяжело, было легко ли», — отметил Добронравов.

По словам артиста, важно не избегать сложных тем. Если общество будет обсуждать лишь легкие и поверхностные вопросы, это может привести к утрате глубокого диалога между людьми.

«А то, что непростая тема… Но если мы начнем все время говорить на простые темы, то будем удивляться, что, может быть, мы вообще скоро перестанем общаться друг с другом», — подытожил актер.

Военная драма «История спасения бегемота по имени Красавица» выйдет в широкий прокат 19 февраля 2026 года. Режиссером выступил пермский актер и постановщик Антон Богданов, получивший известность благодаря сериалу «Реальные пацаны». Картина основана на истории сотрудников Ленинградского зоопарка, которые во время блокады сумели спасти бегемота, несмотря на постоянные бомбардировки города.

На тему фильма высказалась и заслуженная артистка России Юлия Пересильд, о чем писал 5-tv.ru. Она призвала беречь душу в сложное время и сравнила подвиг советских граждан с испытаниями, которые страна проходит в наши дни.

