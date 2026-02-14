«Кино не про войну»: Милославская категорично выделила фильм «Красавица»

Стася Милославская: фильм «Красавица» не про войну, а про человечность в блокаду

Кинокартина выйдет в массовый прокат 19 февраля.

На премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» актриса Стася Милославская эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала об особенностях этого кино. По словам артистки, картина сильно отличается от привычных военных лент.

Милославская подчеркнула, что зритель не увидит в кадре классических атрибутов боевика: здесь нет танков, врагов или масштабных сражений. Главная тема — человечность в суровые годы блокады Ленинграда.

«Наше кино отличается от больших военных коммерческих фильмов, потому что в нашем кино нет войны. Да, оно про блокаду, про суровое время. Но у нас есть только люди, зоосад, животные и маленький тихий подвиг, который эти люди совершали ежедневно. Об этом еще мало кто знал. Это кино про человечность, а не войну», — поделилась актриса.

Сюжет переносит зрителя в зиму 1941 года. Старшина Николай Светлов, комиссованный после контузии, попадает на службу в Ленинградский зоосад. Там он видит изможденных, но не сдавшихся сотрудников, которые из последних сил спасают зверей.

Самым сложным испытанием становится забота о бегемотихе Красавице. Чтобы животное не погибло, люди каждый день на своих плечах приносили ей воду из ледяной Невы. Глядя на это, главный герой понимает, что его работа здесь — не наказание, а важнейшая миссия.

Кинокартина выйдет в массовый прокат уже в четверг, 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Стася Милославская восхитилась работниками Ленинградского зоосада. Актриса также отметила, что гордится гуманностью поступка людей, которые заботились о животных, а не использовали их для собственного спасения в тяжелые времена.

