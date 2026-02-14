«Более выпуклый и интересный»: Иван Добронравов высказался про роль антагониста

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Практически в каждом произведении есть отрицательный герой, препятствующий главному. Именно через его поступки зритель погружается в анализ картины.

В большинстве кинематографических произведений обязательно присутствует персонаж, который противостоит главному герою. Именно через действия такого персонажа зритель начинает глубже анализировать происходящее на экране. Об этом актер Иван Добронравов рассказал в разговоре с 5-tv.ru на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица».

Артист пояснил, что антагонист предстает тем героем ленты, чьи взгляды и мотивы противоположны убеждениям протагониста. По его мнению, играть такого персонажа — крайне увлекательная и непростая задача. Добронравов отметил, что в кино отрицательные герои зачастую получаются более яркими и многогранными, чем положительные.

«Антагонист. Суть слова антагонист — это человек, который руководствуется противоположными мыслями и помыслами, нежели главный протагонист. Поэтому каково это? Это очень интересная задача. Вот так скажу. Потому что обычно, если вы посмотрите кино, зачастую антагонист более выпуклый и интересный персонаж, чем протагонист», — сказал Иван.

К тому же актер отметил, что сложные и неоднозначные поступки вызывают больше вопросов и заставляют зрителя задуматься, тогда как хорошие действия чаще воспринимаются как нечто очевидное и не требующее дополнительного осмысления.

«Короче говоря, на самом деле, в каких-то непростых, сложных поступках, в них больше вопросов, нежели, когда ты делаешь хороший поступок, а в нем как будто бы больше ответов», — заключил собеседник.

Премьера военной драмы «История спасения бегемота по имени Красавица» запланирована на 19 февраля 2026 года. Режиссером проекта выступил пермский актер и постановщик Антон Богданов, получивший широкую известность благодаря сериалу Реальные пацаны.

Фильм расскажет о подвиге сотрудников Ленинградского зоопарка в годы блокады. Несмотря на постоянные бомбардировки, они смогли сохранить жизнь бегемоту по кличке Красавица, проявив мужество и самоотверженность в тяжелейших условиях военного времени.

