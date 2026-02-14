Олимпийская чемпионка Роднина назвала справедливым результат Гуменника на ОИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; © РИА Новости/Анастасия Петрова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмен впервые оказался в группе лидеров и рядом с соперниками, с которыми прежде не пересекался.

Судейские баллы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 нельзя считать заниженными. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

По ее словам, на Олимпийских играх традиционно действует максимально объективное судейство. Роднина подчеркнула, что Гуменник выступал в статусе дебютанта и оказался в крайне непростой соревновательной обстановке. Несмотря на это, фигурист достойно справился с давлением и заслуживает похвалы, отметила эксперт.

«Начнем с того, что все-таки на Олимпийских играх судейство всегда бывает достаточно объективно. <… > Не занижена она оценка. Он дебютант. Так как он справился с этой соревновательной ситуацией, ему честь и хвала. У него очень сложная была ситуация», — пояснила Роднина.

Чемпионка подчеркнула, что спортсмен впервые оказался в группе лидеров, рядом с соперниками, с которыми прежде не пересекался. Дополнительные сложности создала и вынужденная замена музыкального сопровождения. Тем не менее Гуменник уверенно откатал короткую программу, открывая соревнования, и продемонстрировал как техническую подготовку, так и психологическую устойчивость.

К тому же Роднина добавила, что по уровню катания в произвольной программе он выглядел сильнее некоторых соперников. Однако итоговое 12-е место, по ее мнению, отражает суммарный результат и выглядит вполне достойным, учитывая неопределенность ожиданий перед стартом.

Также олимпийская чемпионка напомнила, что атмосфера соревнований всегда сопровождается серьезным эмоциональным напряжением, но Гуменник сумел показать чистый прокат.

До этого двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев тоже положительно оценил выступление фигуриста. Он отметил, что спортсмен, несмотря на волнение, продемонстрировал достойный уровень и занял шестое место, что нельзя счесть провалом. Васильев обратил внимание на непростой первый день соревнований, связав это с нервозностью и нехваткой международного опыта.

Гуменник на Олимпийских играх в Италии 13 февраля чисто исполнил произвольную программу и получил 184,49 балла. Он выступал под 13-м стартовым номером. В его прокате были выполнены флип, лутц, риттбергер, два сальхова — один в каскаде с тройным тулупом и другой в сочетании с двумя двойными акселями, а также аксель в 3,5 оборота.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гуменник поделился эмоциями от итогов Олимпиады. После короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла. Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров на первом месте с золотой медалью, он набрал 291,58 балла. Обладателями серебра и бронзы стали участники из Японии Юма Кагияма и Сун Сато — 280,06 и 274,9 балла соответственно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.