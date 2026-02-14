ВС РФ нанесли удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Кроме того, поражены объекты энергетики, инфраструктуры и пункты дислокации наемников.

Российские вооруженные силы нанесли удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения Украины. Об этом 14 февраля сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что помимо этого, было нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

В министерстве добавили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS и 118 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил точными ударами блиндажи с живой силой ВСУ в Днепропетровской области.

