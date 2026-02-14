Помощник Мандельсона отправил Эпштейну копию речи правительства до ее оглашения

Фото: www.globallookpress.com

Это произошло спустя два дня, как финансист вышел из тюрьмы.

Помощник министра по делам бизнеса и инноваций Великобритании Питера Мандельсона, занимавшего пост в 2009 году пост, отправил американскому финансисту Джеффри Эпштейну копию речи правительства до того, как ее представили публике. Об этом сообщает Sky News.

«Питер попросил меня переслать вам прилагаемую речь, с которой он выступит в понедельник. Спасибо», — написано в том письме.

Известно, что электронное письмо было отправлено с защищенной правительственной почты на личную почту Эпштейна. Это произошло 24 июля 2009 года — спустя два дня, как финансист вышел из тюрьмы.

Лондонская полиция отказалась от комментариев, отметив лишь, что теперь им предстоит провести «всестороннюю работу».

Ранее 5-tv.ru писал, что Джеффри Эпштейн в 1988 году приезжал в российский город Саров. Стали известны подробности тайной поездки скандального американца в ключевой ядерный центр России в конце девяностых годов. Предприниматель рассматривал возможность финансового вложения средств в отечественные ядерные наукограды.

