Поздно спохватились: как провести День влюбленных вдвоем, если все столики уже заняты
Life.ru рассказал, какие занятия на 14 февраля укрепят отношения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Совместные тренировки — удобный формат досуга для влюбленных, оставшихся без обеда в ресторане.
Один из самых романтичных праздников в году — День всех влюбленных — многие пары хотят провести ярко. Но что делать, если готовиться к нему вы начали день в день, и все столики в ресторане, ожидаемо, уже заняты? Life.ru собрал подборку предложений.
По мнению тренера Юрия Аверьянова, совместные тренировки — удобный формат досуга влюбленных, который помогает встроить физическую активность в повседневную жизнь.
Даже небольшие совместные упражнение продолжительностью менее часа несколько раз в неделю помогают укрепить отношения. Аверьянов предлагает парам начать с базовых групповых программ, в которые входит растяжка и легкие кардионагрузки.
Не попадаете в ресторан? Не беда! Еще один вариант досуга — совместная готовка. Это отличный способ провести время вдвоем и укрепить эмоциональную связь.
Другой нетривиальный способ провести День влюбленных — прогулка на лыжах. Для этого нужно лишь выбрать ближайший парк или лес, где снег еще не превратился в мокрую кашу.
