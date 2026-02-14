Поздно спохватились: как провести День влюбленных вдвоем, если все столики уже заняты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Совместные тренировки — удобный формат досуга для влюбленных, оставшихся без обеда в ресторане.

Один из самых романтичных праздников в году — День всех влюбленных — многие пары хотят провести ярко. Но что делать, если готовиться к нему вы начали день в день, и все столики в ресторане, ожидаемо, уже заняты? Life.ru собрал подборку предложений.

По мнению тренера Юрия Аверьянова, совместные тренировки — удобный формат досуга влюбленных, который помогает встроить физическую активность в повседневную жизнь.

Даже небольшие совместные упражнение продолжительностью менее часа несколько раз в неделю помогают укрепить отношения. Аверьянов предлагает парам начать с базовых групповых программ, в которые входит растяжка и легкие кардионагрузки.

Не попадаете в ресторан? Не беда! Еще один вариант досуга — совместная готовка. Это отличный способ провести время вдвоем и укрепить эмоциональную связь.

Другой нетривиальный способ провести День влюбленных — прогулка на лыжах. Для этого нужно лишь выбрать ближайший парк или лес, где снег еще не превратился в мокрую кашу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подарках, которые могут разрушить отношения в День влюбленных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.