В Балтийском море поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию

Линия проходит на протяжении более 200 километров.

На дне Балтийского моря поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию. Об этом сообщает госкомпания «Польские электроэнергетические сети».

«Соединение „Польша-Швеция“ временно отключено из-за неисправности», — говорится в сообщении.

В компании указали на отсутствие признаков того, что авария была вызвана целенаправленным действием.

Подводная кабельная линия между Польшей и Швеции проходит на протяжении более 200 километров и может передавать электрический ток мощность 600 МВт при напряжении 450 кВ. Эта линия соединяет электрическую станцию в районе Слупска в Польше со шведской станцией недалеко от Карлсхамна.

