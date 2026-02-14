Отныне никакого торжества любви: Диана Гурцкая посвятила трогательный пост умершему мужу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Петра Кучеренко не стало в 2023 году.

Народная артистка РФ Диана Гурцкая посвятила в День всех влюбленных трогательный пост умершему супругу Петру Кучеренко. Послание звезда опубликовала на своей страничке в соцсетях.

«Обладая бессмертным счастьем разделять однажды твои нежные чувства, отныне для меня не существует конкретного дня торжества любви, ведь наша связь — это бесконечное романтическое путешествие, в котором ты всего лишь изменил форму», — написала Гурцкая.

О смерти супруга певицы стало известно в 2023 году. Трагедия случилась, когда мужчина возвращался с Кубы из командировки. Во время перелета Кучеренко стало плохо.

Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Однако врачи не успели спасти чиновника. Медики диагностировали смерть от сердечной недостаточности. Гурцкая тяжело переживает случившееся. Артистка часто вспоминает супруга в своих социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.