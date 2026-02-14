«Мста-Б» нанесла удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Корректировали стрельбу с помощью дронов.

Расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» из состава гаубичного артиллерийского дивизиона 90-й гвардейской танковой дивизии нанес удар по опорному пункту с живой силой ВСУ на красноармейском направлении.

Подразделения беспилотных систем обнаружили опорные пункты и огневые позиции ВСУ и передали координаты на пункт управления огнем.

После получения данных артиллеристы оперативно навели орудие и беглым огнем поразили цели. Корректировали огонь в режиме реального времени с беспилотников.

Ударом уничтожили блиндажи, огневые позиции и ходы сообщения между ними. Опорный пункт, размещенный в лесопосадке, полностью вывели из строя.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.