Более 92 тысяч граждан Украины попросили временного убежища в России с 2022 года

МВД: более 92 тысяч граждан Украины просили временного убежища в РФ с 2022 года

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Люди бегут от боевых действий, конкретно мужчины — от мобилизации.

Более 92 тысяч граждан Украины подали заявления о предоставлении временного убежища в России с 2022 года — после начала специальной военной операции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные Министерства внутренних дел.

Согласно документам, с 2022 по 2025 годы в соответствующие органы обратились 92 426 граждан Украины. Больше всего ходатайств, 83 513, поступило в 2022-м. В 2023-м беженцы подали 5 581 заявлений, в 2024-м — 3 722, а в прошлом году — 3 332.

После начала конфликта временного убежища в России из всех стран попросили 100 682 человека. Примерно 92% из них — украинцы. В 2023 году доля выходцев с Украины составила 67%, в 2024-м — 54%, а в 2025-м — 40%.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что с конца августа 2025 года Украину покинула 121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Всеобщая мобилизация в стране продолжается с февраля 2022-го — сразу после начала спецоперации лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил военное положение. В 2024 году призывали возрастной порог снизили с 27 до 25 лет. В феврале 2025-го появилась программа «Контракт 18–24» для добровольцев. Позже юношам до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент Владимир Путин рассказал, почему люди бегут в Россию из Европы.

