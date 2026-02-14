Дмитрий Песков заявил о начале новой эпохи в России с 2014 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С госпереворота на Украине началась новая реальность, которая потребовала от России решительных действий.

Новую эпоху в российской политике нужно отсчитывать с государственного переворота на Украине в 2014 году. Так официальный представитель Кремля ответил журналисту нового юношеского медиа (НЬЮМ) ТАСС на просьбу охарактеризовать нынешний период — с 2020-го по сей день.

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все… И вот тогда был пройден некий рубикон. И тогда началась новая реальность, которая потребовала от нас решительных действий», — сказал он.

Как отметил Песков, российский лидер Владимир Путин в 2014 году принял решение, потребовавшее смены концептуальных подходов к партнерству. Пришлось проявить стойкость в отстаивании государственных интересов. Это решение президента в конечном итоге и сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции.

Песков затруднился дать обсуждаемой эпохе название. При этом он одобрил идею корреспондента охарактеризовать ее как «Время героев». Однако представитель Кремля предложил не спешить. По его мнению, нужно время, чтобы осознать минувшие события.

«То, что сейчас время героев, — это однозначно. Но я все-таки предпочитаю чуть-чуть еще прожить и потом посмотреть в прошлое», — отметил Песков.

По прошествии лет, подчеркнул он, можно будет оценить, насколько Россия адаптировалась к новым условиям, нашла ли она свое место, насколько государство соответствует своему потенциалу.

Ранее пресс-секретарь президента анонсировал новый раунд переговоров по украинскому конфликту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.