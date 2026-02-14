«Результат не изменить»: Малинин высказался о своем восьмом месте на Олимпиаде

Фото: AP/TAСС

Американскому фигуристу прочили золото, но падение на произвольной программе изменило все.

Занявший восьмое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии американский фигурист Илья Малинин признался корреспонденту 5-tv.ru, что принять результат ему было очень трудно.

Малинин одержал победу в произвольной программе в рамках командного турнира, затем стал лучшим в короткой программе индивидуального катания с результатом 108,16 балла, но произвольную откатал с пятью грубыми ошибками, лишив себя шансов на медаль.

«Ощущение, конечно, малоприятное. Если честно, я до сих пор пытаюсь понять, что именно пошло не так. Но я прекрасно понимаю: все уже позади. Результат не изменить… Моя жизнь — это череда взлетов и падений. И перед тем как начать свою программу, я вдруг ощутил, как все эти пережитые моменты, воспоминания, мысли — все разом нахлынуло. Это было просто ошеломляюще. Если честно, я просто не знал, как справиться с этим состоянием», — признался фигурист.

Несмотря на свою неудачу, у Малинина нашлись силы искренне поздравить соперника из Казахстана Михаила Шайдорова с победой. Спортсмен наблюдал за его прокатом и гордился, чувствовал командный дух и необходимость всеми силами поддерживать члена большой «семьи фигурного катания». На самом деле, подчеркнул атлет, на соревновании нет врагов, все точно наоборот — все умеют радоваться за другого, подбадривать и мотивировать.

За эту страсть к спорту, за обилие разных и очень сильных эмоций Малинин, по собственным словам, и любит фигурное катание. А проигрыш — лишь возможность извлечь уроки, сделать выводы и решить для себя, как двигаться дальше и как подходить к будущим стартам. Кроме того, всегда сил придают болельщики. Их поддержка очень помогает справляться с трудностями.

«Когда я закончил прокат, зрители не переставали аплодировать. Они правда были со мной, поддерживали меня. И, честно говоря, именно это делает наш вид спорта особенным. Потому что мало где у тебя есть такая привилегия. Ты не просто спортсмен, ты еще и артист», — заключил Малинин.

