В МВД раскрыли сценарии заражения гаджетов вредоносными программами мошенников

Подобные программы дают преступникам возможность в режиме реального времени получать сведения об устройстве, сим-картах, сообщениях, контактах, звонках и местоположении.

В Министерстве внутренних дел назвали восемь наиболее распространенных способов, с помощью которых мошенники заражают смартфоны россиян вредоносными программами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Одной из популярных уловок остаются звонки якобы от операторов связи. Злоумышленники предлагают продлить договор на обслуживание номера и убеждают пользователя выполнить определенные действия в банковском приложении.

Также аферисты представляются сотрудниками банков и под предлогом обновления приложения или проверки кешбэка выманивают персональные данные и коды подтверждения.

Еще один сценарий — обращения от имени государственных учреждений. Мошенники требуют срочно обновить приложения, например Госуслуги или ЕМИАС. Кроме того, представляясь правоохранителями, они убеждают перевести средства на «безопасный счет» или сообщить данные о балансе, объясняя это необходимостью защиты от кражи денег.

Используются и более эмоциональные схемы. Так, злоумышленники могут действовать от имени общественных организаций и предлагать помощь в поиске родственников, пропавших в зоне СВО, настаивая на установке «специального приложения», которое в действительности оказывается вредоносным.

Также мошенники выдают себя за работодателей, предлагающих установить рабочее программное обеспечение, или за разработчиков, рекламирующих «особые версии» популярных сервисов. Вирусные файлы могут рассылаться и со взломанных аккаунтов знакомых — под видом фото или видео.

В МВД подчеркнули, что подобные программы дают преступникам возможность в режиме реального времени получать сведения об устройстве, сим-картах, сообщениях, контактах, звонках и местоположении, а также удаленно управлять функциями телефона.

Как ранее писал 5-tv.ru, аферисты освоили способ хищения средств, при котором смартфон жертвы фактически превращается в банковскую карту преступников. Сценарий начинается с безобидного звонка — под видом бытовой услуги или уточнения данных. Главная задача — получить код из смс, открывающий доступ к аккаунту на Госуслугах.

