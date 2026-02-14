С серьезными намерениями: на Госуслугах предложили создать сервис знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новый ресурс мог бы не только помогать в поиске партнера, но и предлагать дополнительные инструменты поддержки.

На базе портала Госуслуг предложили создать специальный сервис знакомств, ориентированный на создание семьи. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг «Семья», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, новый ресурс мог бы не только помогать в поиске партнера, но и предлагать дополнительные инструменты поддержки. В частности, речь идет о сервисах медиации семейных конфликтов и консультационной помощи.

Рыбальченко отметил, что платформа могла бы оказывать содействие в создании семьи, в том числе участникам специальной военной операции, однако конкретные механизмы реализации подобных функций пока требуют проработки.

Он добавил, что подобные идеи находят отклик у молодежи, нацеленной на создание семьи. Кроме того, к разработке проекта можно привлечь жен участников СВО, которые смогли бы делиться опытом преодоления психологических трудностей и адаптации после возвращения из зоны боевых действий.

По мнению общественника, запуск такой платформы способствовал бы более осознанному подходу к созданию семей и обеспечил бы необходимую психологическую и консультационную поддержку.

