Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Италии

Для спортсмена это первые Игры. Он также является чемпионом России.

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Выступающий в нейтральным статусе Гуменник получил 271,21 балла. После короткой программы спортсмен был 12-м, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла, в ней он исполнил пять четверных прыжков.

Победителем Олимпиады в мужском одиночном катании и обладателем золотой медали стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. В сумме после двух прокатов он набрал 291,58 балла. Серебро получил японец Юма Кагияма — 280,06 балла, третье место и бронзу — Третьим стал еще один представитель Японии Сун Сато — 274,9 балла.

Фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, выступающий за США, занял первое место по итогам короткой программы с результатом 108,16 балла. В общем зачете по двум прокатам он набрал 264,49 балла и стал только восьмым.

Это первые Игры в карьере Петра Гуменика, он также является мастером спорта международного класса, серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России, двукратным победителем финала Гран-при России (2023 и 2025) и чемпионом России (2026).

Ранее 5-tv.ru писал, что костюм Петра Гуменника вошел в список лучших на Олимпиаде-2026 по версии Vogue.

