Костюм Петра Гуменника вошел в список лучших на Олимпиаде-2026 по версии Vogue

Российский фигурист покорил иностранных болельщиков не только образом, но и силой духа.

Российский фигурист Петр Гуменник собрал восторженные комментарии иностранных пользователей сети — зрителей Олимпийских игр впечатлил образ спортсмена и его стремление к победе любой ценой.

Костюм спортсмена вошел в список лучших на Играх 2026 года по версии американского модного журнала Vogue. Несмотря на недопуск из-за музыки к номеру и необходимость менять программу накануне соревнований, россиянин показал свое мастерство с блеском.

В упомянутом костюме Гуменник появился на льду во время короткой программы. Он вышел в прозрачной блузе с пышными рукавами, расшитой алыми бутонами роз. Так спортсмен поддержал тренд на цветочные мотивы, который мировые дизайнеры активно использовали на подиумах в последних коллекциях одежды.

«Он словно оплетен ярким шиповником»;

«Наряд с разбросанными лепестками роз прекрасен»;

«Какой у Гуменника потрясающий костюм!»

«Сценический образ Гуменника — невероятная красота!» — писали комментаторы в соцсетях.

Розы на рукаве, по мнению одного из пользователей, отсылали к фильму «Парфюмер» — изначально номер фигуриста ставился под саундтрек к этой картине. Но спортсмену запретили использовать композицию. Выступление пришлось изменить, а в качестве альтернативы выбрали музыкальное произведение Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Зрители остались в восторге. И даже ошибка на каскаде не испортила их впечатлений. Гуменник занял 12-е место в короткой программе.

«Не знаю, я так горжусь Петром Гуменником. Да, он пропустил каскад 4+3, но выполнил все прыжки чисто. Ему пришлось сменить музыку меньше недели назад, но он все равно отлично выступил»;

«Выступление Гуменника, которое он поставил за три дня, доставляет мне больше удовольствия, чем половина мужского одиночного катания»;

«Петр выглядит очень счастливым. Он сделал все так хорошо с новой музыкой», — отметили пользователи соцсети Х.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Они также не получили права принять участие в параде атлетов и церемонии открытия, им позволили присутствовать только в качестве зрителей. В сборной 13 атлетов из России — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, ски-альпинист Никита Филиппов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Петр Гуменник остался доволен выступлением в короткой программе на Олимпиаде.

