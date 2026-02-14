Фото: Reuters/NICOLAS TUCAT

Французский лидер призвал западных партнеров усилить давление на экономику России.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение установить прямой канал связи с Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Макрона, достижение мира на Украине невозможно без участия Европы. Он намерен начать дискуссию о будущей архитектуре европейской безопасности.

«Именно по этой причине я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — сказал политик.

Французский лидер добавил, что европейские страны должны быть частью решения украинского вопроса и потому будут участвовать в обсуждении. Кроме того, у этих государств есть собственные интересы, которые необходимо защищать. Особенно важны аспекты, связанные с «будущей стратегической стабильностью на континенте».

Помимо прочего, Эммануэль Макрон обратился к западным партнерам и призвал их училить давление на российскую экономику. Он заявил, что представители Евросоюза (ЕС) уже готовят новый, 20-й пакет санкций. Они атакуют сферу энергетики и финансовый сектор. По мнению президента, необходимо также продолжать жестче преследовать «теневой флот».

Ранее о попытках Европы открыть диалог с Москвой высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил воинственные настроения европолитиков и разделение мнений, но также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не отказывается от контакта.

