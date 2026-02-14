Без страха и травм: как обычное дыхание делает роды безболезненными

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Правильная техника вдохов и выдохов может стать настоящим спасением для каждой будущей мамы.

Роды — процесс, вызывающий тревогу у любой женщины. Страх перед неизвестностью, возможными травмами и поведением врачей часто мешает будущим мамам. Однако всех этих опасений можно избежать. Эксперт по беременности, родам и материнству Мария Дунаева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как дыхание может помочь избежать этих проблем.

«Дыхание — это классный инструмент. Если вы знаете, как правильно дышать, в какой момент и какими дыханиями нужно дышать, то действительно в родах это станет огромным спасением», — подчеркнула Мария Дунаева.

По словам эксперта, правильная техника вдохов и выдохов — это не просто способ успокоиться, а реальный медицинский инструмент, который решает сразу четыре важные задачи.

Во-первых, дыхание помогает значительно притупить болевые ощущения без медикаментов. Также правильные вдохи и выдохи расслабляют тело во время схваток, что позволяет женщине сохранить энергию для самого ответственного этапа — потуг.

Кроме того, во время родов ребенок неизбежно испытывает нехватку кислорода. Глубокое и правильное дыхание матери помогает избежать гипоксии мозга плода. А расслабление через вдох и выдох позволяет мышцам промежности стать более эластичными и избежать разрывов.

