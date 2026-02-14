Настройка судьбы: как войти в состояние потока и победить выгорание

Фото, видео: 5-tv.ru

Сделать жизнь легкой и обрести уверенность не получится одним усилием воли. Для этого придется изменить сознание.

Вы когда-нибудь чувствовали себя застрявшим в рутинной реальности? Когда вроде бы все понятно и объяснимо, но нет энергии на следующий шаг, нет движения вперед и желания что-то начинать. А потом вдруг происходит вспышка, и жизнь начинает играть яркими красками. Время как будто исчезает, и остается только процесс, и все как будто складывается само собой. Как рассказал в интервью 5-tv.ru бизнес-психолог Виталий Наумов, именно это и называется состоянием потока.

«Поток — это то, в чем человек чувствует себя по-настоящему живым. Это особое состояние сознания, где мы теряем ощущение времени и сомнений. Это баланс между вызовом и ресурсом… Но почему мы так редко бываем в этом состоянии? Все просто. Потому что поток не включается по кнопке. Нельзя заставить себя в него взять и войти», — отметил эксперт.

По словам Наумова, продлить состояние потока современному человеку часто мешают информационный шум, страхи и тревоги, личные переживания. А вдруг не получится? А вдруг осудят? А вдруг произойдет ошибка? Все эти все «вдруг» тянут вниз. Из-за них люди страдают от прокрастинации, выгорания, постоянной усталости. Психолог уверен, что поток — это не реакция на внешние факторы, а внутренний выбор каждого, это решение. И для него необходимо место в душе.

«Сделайте глубокий вдох. Медленный выдох… Просто вспомните тот момент, когда вы были в своем ритме, со своей скоростью. Тогда, когда вы в теле чувствовали легкость, а в голове ясность… Просто побудьте в этом… А теперь задайте себе простой вопрос: „Что я делал тогда иначе, чем делаю сейчас?“ Просто услышьте этот ответ. Он уже есть внутри вас», — сказал Наумов.

Как признался психолог, он и сам долго искал это состояние — много читал, медитировал, проявлял усилия, пока не осознал, что поток — это не цель, а эффект гармоничной сонастройки с самим собой, своим разумом, душой и телом. Это мягкая и глубокая сонастройка внимания и бессознательных реакций. Нужно не биться за легкость бытия, а просто позволять себе в ней существовать.

В моменте, когда вы почувствуете, что нашли это состояние, или вспомнили, как ощущали подобное в прошлом, важно поставить мысленную галочку. Не пытайтесь ухватить это мгновение, не гонитесь за ним, а представьте, что можете отбросить все отвлекающие факторы и оставить в жизни только самое важное.

«Задайте себе простой вопрос — а что, если это состояние не вспышка, а просто уровень нормы? А что, если это просто нормальный ритм жизни? А что, если можно в нем жить не иногда, а постоянно? И ответ точно придет потому, что он внутри. Поток начинается не с внешних действий, он начинается с внутреннего решения. Он начинается с себя», — заключил эксперт.

