«Добрый, честный, искренний человек»: Овечкин о смерти своего первого тренера

Наставник также приходился хоккеисту крестным отцом.

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, заслуженный тренер РФ Александр Филиппов был искренним и добрым человеком. Об этом сообщил российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в Telegram-канале.

«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда „Динамо“, чемпион мира», — написал российский форвард.

Овечкин также назвал смерть Филиппова невосполнимой утратой и пожелал его родным сил для преодоления горя.

В пятницу, 13 февраля, стало известно, что первый тренер и крестный отец Александра Овечкина Александр Филиппов скончался в возрасте 75 лет. Филиппов — бывший защитник московского «Динамо», в его составе он стал двукратным обладателем Кубка СССР. Он по праву занимает почетное место в Зале славы клуба. Были еще десятки других высоких наград. Главные — это золотые медали чемпионата Европы и мира в 1975-м.

