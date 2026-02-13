Звезду фигурного катания застрелили в очереди за кофе

Фигуристка Габриэль Линехан погибла во время ограбления в США

Фото: Reuters/Antenna 3

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсменку экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

В Сент-Луисе 28-летнюю бывшую фигуристку сборной США Габриэль Линехан застрелили во время вооруженного ограбления. Об этом сообщает New York Post.

Все случилось утром 10 февраля. Габриэль сидела в своей машине в очереди в кофейню. В этот момент к автомобилю подошел 58-летний Кит Ламон Браун. Преступник приказал девушке поднять руки, после чего выстрелил в нее. Грабитель забрал у истекающей кровью девушки банковские карты и водительские права, после чего скрылся.

Спортсменку экстренно доставили в больницу, но ранение оказалось смертельным.

Преступника поймали на следующее утро, 11 февраля. При задержании у мужчины нашли вещи убитой и наркотики. Как выяснило следствие, Браун — рецидивист. Всего за несколько дней до нападения на Линехан он совершил еще два вооруженных налета.

В 2014 году Габриэль завоевала серебро на чемпионате США по синхронному фигурному катанию и выступала за национальную сборную. После завершения профессиональной карьеры Линехан не бросила спорт и тренировала детей в Вебстер-Гроувс.

Ранее сообщалось, что в Мичигане в результате стрельбы погибла 34-летняя беременная женщина Эшли Уильямс. Ее сын Исайя Райан умер через два дня после рождения от полученных травм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.