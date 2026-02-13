Фото: НМГ Кинопрокат

Фильм «Дед Фомич» расскажет трогательную и забавную историю о том, на что готов пойти человек ради счастья. И неважно, что прошло уже 30 лет!

«ГКС-МЕДИА» совместно с «НМГ Кинопрокат» представили тизер-трейлер новой комедии «Дед Фомич», рассказывающей историю о пожилом мужчине, желающим воссоединиться со своей семьей. Его можно посмотреть на RuTube.

Образ деда Фомича воплотил актер заслуженный артист России Николай Добрынин. Молодую его версию сыграл Никита Кологривый. По молодости Фомич наделал немало ошибок, потеряв в итоге доверие своих самых близких людей — жены, сына и маленькой дочки.

Спустя 30 лет мужчина решается на очень авантюрный или, вернее сказать, отчаянный шаг: притвориться смертельно больным. Сделал он это для того, чтобы собрать всех детей и внуков под одной крышей. Это станет отправной точкой для того, чтобы наконец разобраться в прошлом и стать одной большой любящей семьей.

Примирение оказывается не таким простым, как ожидал главный герой, но Фомич далеко не из тех, кто так просто опускает руки. В ход идет даже «запасной план», который почти срабатывает.

Роль сына и дочери Фомича сыграли Андрей Мерзликин и Екатерина Волкова. Роли младших членов семьи исполнили актеры Глеб Калюжный, Арина Шелобанова, Кристина Корбут, Александр Новиков и блогер Аня Покров.

«Фомич как персонаж очень разноплановый. Он хороший и искренний. С чувством юмора. Близкие знают, что он — человек, который всегда придет на помощь», — так отзывается о своем герое Николай Добрынин.

Режиссерами комедии выступили Гарик Петросян и Григорий Сухов. Сухов также является сценаристом фильма совместно с Ольгой Дорн. На большие экраны кинокартина выйдет 23 июля 2026 года.

