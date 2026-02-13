Звезда «Дома-2» Юлия Реутова потеряла память и живет в палатке на пляже Патайи

Фото: ВКонтакте/Юлия Реутова/reutovayulia

Добровольцы пытаются спасти бывшую участницу популярных телепроектов, которая нуждается в медицинской помощи.

В курортном городе Паттайя на севере Таиланда организованы поиски бывшей участницы проектов «Дом-2» и «Минута славы» Юлии Реутовой, которая находится в дезориентированном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя группы российских волонтеров Светлану Шерстобоеву.

По словам активистов, женщину, являющуюся мастером спорта по художественной гимнастике и профессиональной цирковой артисткой, заметили утром 13 февраля на одном из местных пляжей. Уроженка Луганска обосновалась в палатке, однако она категорически отказывается идти на контакт с окружающими и принимать предлагаемую помощь.

Ситуация привлекла общественное внимание после публикации в социальных сетях видеоролика, снятого туристами. На записи запечатлена русскоговорящая девушка в грязной и порванной одежде, которая ведет себя неадекватно: выбрасывает свои вещи и выглядит полностью потерянной в пространстве.

Позже в этой женщине узнали Реутову, известную своими сложными акробатическими номерами на воздушной сетке. Сейчас главной задачей волонтеров является поиск родственников Юлии и проверка наличия у нее удостоверений личности. В случае отсутствия документов россиянке грозят серьезные юридические проблемы, включая крупный штраф, арест и последующее помещение в иммиграционный центр Бангкока для депортации.

Проблема исчезновения соотечественников в Таиланде остается актуальной для дипломатических служб. Посол России Евгений Томихин ранее отмечал, что консульский отдел регулярно разбирает инциденты разной степени сложности. Иногда пропавшие граждане обнаруживаются в неожиданных обстоятельствах, как это случилось с мужчиной, который несколько дней провел в аэропорту из-за чрезмерного употребления алкоголя, пока его искали близкие.

В случае с Реутовой ситуация осложняется ее физическим состоянием и возможной потерей памяти, что требует оперативного вмешательства близких или официальных представителей.

