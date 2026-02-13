Суд арестовал замгубернатора Челябинской области Фалейчика по делу о взятке до 12 апреля

Суд арестовал замгубернатора Челябинской области Фалейчика по делу о взятке

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Он был задержан сотрудниками ФСБ 12 февраля.

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику по обвинению в особо крупной взятке. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уточняется, что Фалейчику предъявили обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей. Он будет находиться под стражей до 12 апреля.

В четверг, 12 февраля, сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его подозревали в получении крупной взятки.

По информации следствия, деньги чиновнику передал директор компании, занимавшейся организацией детского отдыха. Он и посредники также задержаны.

Источник «Известий» сообщил, что чиновник систематически получал деньги. В роли заместителя губернатора Фалейчик курировал жилищное и дорожное строительство, а также коммунальное хозяйство.

