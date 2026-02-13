Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме

Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева обвиняют в терроризме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее стало известно, что исполнителя покушения на Алексеева готовили в Киеве и платили криптовалютой.

Фигурантам уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Покушение на офицера было совершено 6 февраля в жилом доме в районе Волоколамского шоссе. Подозреваемый выстрелил в Алексеева не менее трех раз, а потом скрылся с места преступления. Генерал-лейтенанта госпитализировали.

По данным следствия, стрелявшим оказался уроженец Украины Любомир Корба — его задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. В Москве также был арестован его пособник Виктор Васин, тогда как предполагаемая наводчица Зинаида Серебрицкая, по имеющимся данным, сумела скрыться на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала и третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева в Москве. В ведомстве отметили, что задержанный — это сын Виктора Васина.

Как следует из материалов ФСБ, россияне Любомир Корба и Виктор Васин дали признательные показания. Они сообщили, что покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ планировалось заранее и координировалось со стороны Службы безопасности Украины.

