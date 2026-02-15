«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению артистки, 43 года — отличный период для пополнения в семействе.

Певица Ирина Дубцова готова родить ребенка своему новому избраннику, бизнесмену Ивану Петренко. Об этом пишет StarHit.ru.

Исполнительница состоит в отношениях с предпринимателем уже более года и признается, что в их союзе царит гармония. На данный момент пара воспитывает троих детей на двоих: у артистки есть 19-летний сын Артем, а у ее гражданского мужа — восьмилетняя дочь София и шестилетний сын Мирон. Несмотря на зрелый возраст, знаменитость не видит преград для расширения семьи.

«Мне 43 года. Я понимаю прекрасно, что в наше время говорить о том, что это какой-то неадекватный возраст для рождения еще одного ребенка, — просто смешно», — заявила Дубцова. Она добавила, что консультировалась с врачом, который подтвердил ее готовность к материнству.

Звезда отмечает, что сейчас чувствует себя максимально комфортно благодаря стабильному эмоциональному фону и надежной поддержке со стороны партнера. По ее словам, Петренко проявляет себя как замечательный отец, что дает ей чувство защищенности.

«Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — поделилась планами певица.

Масло в огонь подлила коллега по цеху Катя Лель, которая якобы разглядела у Ирины признаки беременности благодаря своим особым способностям. Сама Дубцова восприняла это с юмором, отметив, что пока это лишь предположения. Артистка призналась, что маленькие дети Ивана уже настолько привыкли к ней, что Мирон даже пытается называть ее мамой, что вызывает у нее смешанные чувства счастья и растерянности.

Ситуация в семье осложняется тем, что мать Софии и Мирона скончалась три года назад после продолжительной болезни. Ранее Дубцовой приходилось оправдываться перед подписчиками в социальных сетях, которые обвиняли ее в разрушении чужого брака. Певица со слезами на глазах пояснила, что пришла в семью, когда дети уже остались без матери, и она искренне старается заменить им близкого человека.

Стоит отметить, что старший сын Ирины, Артем, предпочел жить отдельно после того, как в дом переехал Петренко со своими наследниками. Сейчас Дубцова полностью сосредоточена на создании уюта в большой семье и не исключает, что вскоре в доме может появиться еще один малыш.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.