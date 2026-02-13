Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Сестры, недавно пропавшие в Петербурге, могли оказаться именно здесь.

А в начале новые подробности, которые появились в истории двух сестер, загадочно пропавших несколько дней назад в Петербурге. По словам родственников, мать девочек, которая уже много лет является адептом закрытой общины «Царская империя», могла увезти их в Ульяновскую область. Наша съемочная группа отправилась в деревню, где могут прятать Иру и Марину. Там в глуши до сих пор почитают заветы главаря этого общества, который сам сейчас под следствием. Да и раньше уже был судим. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков расскажет и покажет, кто будет встречать детей

Деревня Айбаши. С виду — обычная глубинка. Но за глухими заборами спрятана закрытая община со своими правилами, своей иерархией и своим «царем». Именно здесь могут оказаться сестренки Жвалевы из Санкт-Петербурга.

Наша съемочная группа здесь не впервые. И уже традиционно нас встречают бородатые старцы. В гости не зовут, пытаются прикрыться дверью и законами.

«За нами следит один из представителей общины, все снимает на камеру… Можно пройти?» — спрашивает корреспондент.

Пытаемся попасть в один из домов. Таблички, камеры, предупреждения. Внутри — две комнаты — крошечные кельи. Спрашиваем о Жвалевых.

«Мы с ней (матерью девочек. — Прим. ред.) не общались давно», — говорит Дорофея, член общины.

Дорофея приехала за «благодатью», наслушавшись лекций «царя» в интернете. Продала имущество, сожгла документы. От прошлого — ни следа. Только вера и община.

Интервью длится всего пару минут. Потом нас буквально выталкивают на улицу.

О сестрах — ни слова. «Не видели», «не знаем». Марине — 18. Ирине — 11. В начале недели они вышли из дома в Петербурге и до школы не дошли. Последний контакт — встреча с матерью, адептом «царя». Дальше — тишина. Телефоны выключены.

«Я заявил в полицию, они прислали довольно быстро видео, где там с женщиной, похожей на их мать. Я уже понял, да, что, видимо, их забрали и куда-то увезли», — говорит Александр Жвалев, отец девочек.

Позже в интернете появляется видео. Девочки по бумажке читают: «Это наш выбор». Рядом — их мать Анна. Она уже не впервые пытается втянуть дочерей в веру в «царя».

Но кто он — этот духовный лидер? Знакомьтесь: Леонид Власов. Он же Зосима. В определенных кругах — «Патриарх и Царь», еще «посланник Божий», в других — человек с тяжелым криминальным прошлым. За плечами самопровозглашенного «святого» — судимости за тяжкие преступления, далекие от всякой духовности. Выйдя на свободу, Власов понял: власть над душами приносит куда больше дивидендов, чем обычный криминал.

«Самозванцев полно, но даже среди всех этих самозванцев он все-таки стал достаточно заметным, потому что он провозгласил себя, в конечном итоге, и епископом, и патриархом», — говорит Александр Дворкин, профессор религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

В прошлом году по «империи» был нанесен удар. Силовики задержали Власова и его окружение. Обвинения серьезные: пропаганда терроризма, создание организации, посягающей на права граждан.

Казалось бы, голова гидры отсечена. Но фокус в том, что Власов уже год находится под следствием, суд идет, но система, созданная им, продолжает функционировать как часы. Даже из СИЗО «царь» умудряется удерживать паству в страхе и повиновении.

«У него есть секта, ну, свои группки в Волгоградской области, в Рязанской области, то есть фактически более чем в 30 субъектах Российской Федерации», — говорит Игорь Иванишко, судебный эксперт-религиовед, эксперт комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества.

Организационно ликвидировать такие общины сложно: если нет официального признания экстремистской организации или конкретных решений суда по каждому конкретному эпизоду, механизмы вмешательства ограничены.

И пока лидер за решеткой, его паства продолжает расширяться — занимают новые поселки в Ульяновской области. Главные заложники — дети. Им запрещают ходить в школу, общаться со сверстниками, обращаться к врачам. Их учат служить, поклоняться. Но не Богу, а самозванцу.

