Лишние люди: Анна Хилькевич лишилась подруг из-за ревности к мужу

Популярная актриса была вынуждена пойти на радикальные меры ради сохранения спокойствия в семье.

Актриса Анна Хилькевич исключила из своего круга общения нескольких подруг из-за чрезмерного проявления ревности к супругу Артуру Волкову. Об этом она рассказала в шоу блогера Мариам Тилляевой.

Поводом для разрыва связей послужило некорректное поведение женщин в присутствии избранника Хилькевич. По словам артистки, она крайне остро реагирует на любые попытки флирта с ее мужем, поэтому предпочитает сразу пресекать контакты с теми, кто ведет себя излишне кокетливо.

«Есть ли подружки, с которыми я прекратила общаться? Конечно, полно. Из-за ревности? Да. Ты знаешь, это чувствуется просто. Девушка была замужем. Но это было настолько ярко по отношению к моему мужу. Сначала я увидела его взгляд на ней, типа: „У-у!“ Я потом ему про это сказала, а он: „Да нет. Тебе показалось“. Может быть, показалось.

И с этого момента мое внимание стало очень острым. Потом я видела с ее стороны… Думаю, это, в принципе, была ее манера общения — кокетливая, яркая. Она сама по себе очень видная девушка и позволяла себе чуть больше, чем, например, позволяю я себе с другими мужчинами. Эта пара ушла из нашего круга», — призналась знаменитость.

Помимо вопросов личных границ, Хилькевич поделилась трудностями воспитания троих детей и совмещения быта с плотным рабочим графиком. Она отметила, что после появления третьего ребенка и запуска крупных проектов чувствует колоссальную усталость. Актриса подчеркнула, что только строгое планирование и редкие минуты уединения, включая медитации и прогулки, помогают ей сохранять ментальное равновесие в условиях тотальной нехватки времени.

Несмотря на сложности, Анна пока не планирует снижать темп трудовой деятельности, хотя и признает, что бессонные ночи и многозадачность сильно изматывают ее организм.

Брак Анны Хилькевич

Артур Мартиросян, также известный под фамилией Волков, — бизнесмен и супруг Анны Хилькевич. Вместе они не только строят семью, но и реализуют совместные проекты: занимаются организацией мероприятий и развивают собственные коммерческие инициативы, периодически появляясь в медиапространстве.

Их знакомство в 2013 году началось совсем не романтично. У входа в Парк Горького в Москве между ними вспыхнул спор: Артур сделал замечание Анне из-за попытки припарковаться вне очереди. Словесная перепалка быстро сменилась неожиданным поворотом — мужчина пригласил актрису на кофе. С этой встречи и началась история, переросшая в серьезные отношения.

Позднее Хилькевич рассказывала, что уже тогда почувствовала необычное родство душ — как будто они давно знакомы. Спустя некоторое время Артур сделал ей предложение во время отдыха на Мальдивах. Торжество прошло 7 августа 2015 года в Москве, на террасе Дома музыки. Церемония получилась камерной и элегантной — в кругу родных и друзей.

Сегодня супруги воспитывают троих дочерей — Арианну, Марию и Оливию. Анна и Артур неоднократно подчеркивали, что для них важны взаимное уважение, честность и поддержка, которые они считают основой крепкого брака.

