Умер первый тренер и крестный отец Александра Овечкина Александр Филиппов
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В составе московского Динамо он стал двукратным обладателем кубка СССР.
Большая потеря для российского хоккея. Сегодня стало известно, что скончался первый тренер и крестный отец Александра Овечкина — Александр Филиппов.
Бывший защитник Московского Динамо — в его составе он стал двукратным обладателем кубка СССР. Он по праву занимает почетное место в зале славы клуба.
Были еще десятки других высоких наград. Главные — это золотые медали чемпионата Европы и мира в 1975-м.
Три дня назад Александру Николаевичу исполнилось 75 лет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.