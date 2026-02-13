Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут 17–18 февраля в Женеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предполагается трехсторонний формат встречи.

Переговоры по урегулированию кризиса на Украине состоятся 17-18 февраля в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уточняется, что новый раунд переговоров пройдет в трехстороннем формате при участии делегаций России, Украины и США.

При этом делегацию РФ возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и ее западные спонсоры за последние несколько дней активно пытались помешать стремлениям России и США найти формулу мирного урегулирования — сорвать переговоры. Об этом говорил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Пока НАТО затягивает конфликт на Украине, уверен Полянский, любые разговоры о безопасности Россия воспринимает как ширму для эскалации. Альянс стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, которая учитывала бы интересы России и других мировых игроков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.