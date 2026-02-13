Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Городской центр судебно-медицинской экспертизы переполнен погибшими, но установить их личности не представляется возможным.

Одесский центр судебно-медицинской экспертизы переполнен неопознанными телами погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не имеет достаточно возможностей для их идентификации. Об этом пишет Le Monde.

Уточняется, что эти тела украинской стороне передала Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня 2025 года.

«Мы ожидаем очередную партию в конце февраля, но она будет ограничена 300 телами. Нам не хватает ресурсов, особенно рефрижераторных контейнеров», — заявила руководитель одесского центра Татьяна Папиж.

Помимо Одессы, на Украине есть еще четыре города, в которых действуют центры судебно-медицинской экспертизы, способные определить ДНК останков. Все работы по опознанию тел ведутся закрытой железнодорожной станции, переоборудованной в морг. Там останки хранятся в вагонах-рефрижераторах. Известно, что в данный момент там находятся 2,3 тысячи неопознанных трупов украинцев. Сотни из них были переданы в 2024 году Россией и все еще ожидают идентификации.

Помимо этого, есть также большие проблемы с передачей опознанных тел погибших их семьям, так как многие из их родственников уже покинули Украину. Как заявил врач-генетик Руслан Кривда, многие не доверяют экспертизе на Украине, и требуют перепроверить все за рубежом. Пока что из трех тысяч опознанных тел за время начала спецоперации забрали только 700, говорит Папиж. Только за 15-ю из них близкие пришли лично.

