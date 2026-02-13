Громкий камбэк: Николай Носков выпустил рок-балладу «Однажды сойти с ума»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист не выпускал песен уже семь лет.

Заслуженный артист РФ Николай Носков выпустил новую композицию под названием «Однажды сойти с ума». Это первый релиз музыканта за семь лет.

Носков решил не поддаваться трендам и остался верен себе и своему стилю. Он доказал, что классическая рок‑музыка существует вне времени.

«Однажды сойти с ума» написана в стиле рок‑баллады со всеми сопутствующими атрибутами. Гитарная мелодия, выразительный ритм — все это естественно сочетается с сольной партией самого певца, который продемонстрировал во всей красе свои вокальные способности, неподвластные ни возрасту, ни жизненным вызовам.

«Носков поет не о конкретной истории, а об универсальных, общечеловеческих чувствах и ощущениях, которые приходят «без стука и спроса, всегда неотвратимо и внезапно», — сказано в пресс-релизе.

Не так давно, 28 января, Николай Носков появился на сцене впервые за долгое время. Его выступление было приурочено к 70-летнему юбилею. Тогда же он анонсировал и выход новой песни. Его коллега по сцене IVAN также объявил тур с трибьют-шоу Николая Носкова.

В 2017 году Носков перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги.

