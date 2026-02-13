«Твин Пикс» по-болгарски: в горах обнаружены тела шести человек

The Guardian: в болгарских горах обнаружены тела шести человек

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Nataliya Nazaro

Все они были убиты при странных обстоятельствах.

В Болгарии расследуют гибель шести человек в горах. Местные власти уже сравнили происходящее с сюжетом мистического сериала «Твин Пикс». Об этом сообщают The Guardian.

Три тела в сгоревшем домике

В сгоревшей хижине возле горного перевала Петрохан, соединяющего Софийскую область и регион Монтана, были обнаружены тела трех мужчин 2 февраля.

По данным судебно-медицинской экспертизы, у всех были смертельные ранения головы. Полиция сообщила, что ДНК на найденном оружии принадлежит погибшим.

Еще три жертвы — в кемпере

Спустя шесть дней, 8 февраля, в кемпере в районе пика Окольчица, примерно в 100 километрах к северу от Софии, нашли тела еще трех человек. Среди них — 51-летний спелеолог и самопровозглашенный духовный лидер Ивайло Калушев, а также 22-летний мужчина и 15-летний подросток.

Последнего обнаружили со сплетенными пальцами обеих рук. По данным полиции, на момент гибели жертвы проживали в хижине, а подросток был сыном одного из них.

Возможная связь и версии

Следствие считает, что оба инцидента могут быть связаны. Заместитель прокурора Апелляционной прокуратуры заявила, что среди основных версий рассматриваются убийство с последующим самоубийством либо серия самоубийств.

Пятеро погибших были связаны с неправительственной организацией, занимающейся охраной природы и использовавшей хижину как штаб-квартиру.

Власти также сообщили, что участники группы исповедовали тибетский буддизм. Родственник одного из мужчин говорил о психологической нестабильности внутри этой группы.

Слухи и сравнение с мистикой

Недостаток официальной информации вызвал волну слухов в обществе. Генеральный прокурор Борислав Сарафов заявил, что реальная жизнь уже преподносит «больше шокирующих подробностей, чем сериал „Твин Пикс“».

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точную последовательность событий и проверяют все возможные версии произошедшего.

