Квартирный дисконт: стоимость вторичного жилья в России начнет снижаться

Ожидаемое падение цен на недвижимость сделает покупку готовых объектов более выгодной для граждан.

В марте 2026 года стоимость квартир на вторичном рынке России может снизиться на 0,5-1,5% относительно показателей февраля. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на прогноз финансового эксперта Дмитрия Трепольского.

Согласно представленным данным, средняя цена однокомнатных лотов площадью 33-37 квадратных метров составит порядка 5,5 миллиона рублей. Двухкомнатное жилье (45-52 квадратных метров) обойдется покупателям в среднем в 7,5 миллиона. А за трехкомнатные объекты площадью 60-75 «квадратов» придется заплатить около 10,5 миллиона рублей.

Специалист подчеркнул, что номинальные цены в объявлениях могут остаться прежними. Однако реальная стоимость сделок будет корректироваться в сторону уменьшения.

Основным фактором давления на рынок остаются высокие ипотечные ставки, которые делают ежемесячные платежи непосильными для большинства граждан.

По его словам, продавцы, настроенные на быструю продажу, будут готовы предоставлять скидки в размере 5-7% непосредственно при обсуждении сделки. Дополнительную конкуренцию старому фонду составит «новая вторичка» — инвестиционные квартиры в недавно сданных домах, которые зачастую стоят дешевле предложений от застройщиков.

На столичном рынке ситуация будет более стабильной, но и здесь ожидаются уступки со стороны собственников. Типовая однокомнатная квартира комфорт-класса в Москве будет стоить от 11,5 до 13,5 миллиона рублей, а в сегменте старых панельных домов цены могут начинаться от 9,5 миллиона.

Двухкомнатную жилплощадь в столице оцениваются в 16-19 миллионов рублей. При этом покупатели будут отдавать предпочтение объектам вблизи метро и МЦК.

Самым сложным сегментом станут трехкомнатные квартиры стоимостью 22-27 миллионов рублей, где экспозиция может затянуться на полгода, а размер торга при просмотре достигнет двух миллионов рублей.

