Виновато состояние души: в Москве задержали подозреваемую в краже картины
В Москве задержали подозреваемую в краже картины с выставки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Это произведение искусства оценивается в 50 тысяч рублей.
В Москве была задержана подозреваемая в краже картины с выставки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в своем канале в мессенджере MAX.
«Преступление было раскрыто участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северное Бутово города Москвы. Злоумышленницей оказалась 25-летняя жительница столицы, ранее неоднократно судимая», — уточнили в ведомстве.
Пропажа произведения искусства была обнаружена сотрудниками Центра московского долголетия в канун Нового года. Они недосчитались одного из экспонатов недавно проходившей выставки. На украденной рукописной картине стоимостью 50 тысяч рублей был изображен слон.
О случившемся сразу же сообщили владельцу произведения, а он уже обратился в полицию. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
На допросе задержанная призналась, что на преступление ее толкнуло «состояние души». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Картина уже была изъята и возращена хозяину.
