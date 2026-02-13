Умер российский историк Рой Медведев

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже известна дата прощания.

Умер российский историк, брат российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева — Рой Медведев. Ему было 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку ученого Светлану Медведеву.

«Прощание будет во вторник в Одинцове. Потом его увезут на кремацию», — сказала она.

Дополнительная информация о прощании и месте похорон будет сообщена позднее.

Рой Медведев является автором более 40 книг, включая политические биографии и аналитические работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла ветеран Великой Отечественной войны Клеопатра Жукова. В 16 лет она пришла в военкомат, чтобы отправиться на фронт в качестве добровольца. Она родилась 22 августа 1925 года в городе Макарьев Костромской области. Награждена двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу», а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.