США не хотят предоставлять Киеву гарантии безопасности до прекращения огня

Сначала необходимо решить другие аспекты мирного соглашения, включая территориальный вопрос.

Соединенные Штаты не предоставят Украине гарантии безопасности до прекращения огня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

В материале говорится о том, что якобы президент США Дональд Трамп дал ясно понять Украине, что он не будет предоставлять никаких гарантий безопасности, пока Киев и Москва не договорятся о прекращении огня.

По мнению одного из собеседников издания, глава Белого дома хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать документ. Таким образом, Трамп не хочет, чтобы его гарантии как-то повлияли на процесс мирных переговоров.

До этого в американской газете The Washington Post появилась статья, в которой также говорилось о том, что в вопросе гарантий безопасности для Украины от США сложилась непростая ситуация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не готов приехать в Москву для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Вместо этого он готов встретиться с российской делегацией на других международных площадках.

