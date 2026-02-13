Секрет стройности за гроши: Виктория Бекхэм раскрыла свой метод похудения

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock /i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Какой доступный продукт помогает мировым иконам стиля поддерживать идеальную форму.

Дизайнер Виктория Бекхэм использует яблочный уксус для снижения веса и улучшения работы пищеварения. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая участница группы Spice Girls призналась своим подписчикам, что ее каждое утро начинается с употребления двух столовых ложек этого недорогого средства на голодный желудок. Звезда призвала фанатов быть смелыми и внедрить эту привычку в свой ежедневный график, чтобы добиться видимых результатов в коррекции фигуры (хотя перед применением подобного средства обязательно нужно проконсультироваться с врачом. — Прим. ред.).

О подобном методе поддержания формы также заявляли и другие знаменитости, включая певиц Шерил Твиди и Кэти Перри, а также актриса Меган Фокс.

Такой способ биохакинга обходится крайне дешево — уксус может стоить копейки.

Основной секрет эффективности заключается в процессе ферментации яблок, при котором натуральный сахар превращается в уксусную кислоту. Диетологи, на которых ссылается издание, подчеркивают важность выбора именно сырого, нефильтрованного продукта.

В нем содержатся особые нити, известные как «мать» — слизистое вещество, которое развивается при брожении спиртосодержащих жидкостей и способствует преобразованию спиртов в уксусную кислоту с помощью кислорода из воздуха. В ней содержатся белки, ферменты и полезные бактерии.

Считается, что это помогает контролировать уровень глюкозы в крови после еды и ускоряет метаболизм.

В магазинах сегодня представлены различные вариации этого продукта, включая смеси с имбирем, куркумой или медом, который смягчает резкий вкус кислоты. Последний вариант пользуется особой популярностью, так как его легче пить в разбавленном виде.

Существуют также специальные добавки, такие как «метаболизатор жира» с витаминами группы B. Пользователи в сети отмечают, что регулярный прием уксуса в сочетании с теплой водой по утрам не только помогает начать процесс снижения веса, но и укрепляет иммунитет, облегчая состояние при болях в горле.

Однако эксперты напоминают, что продукт следует использовать как дополнение к сбалансированному рациону, а не как единственное средство для похудения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.