Представлялся юристом: в Москве задержан мужчина, обманывающий участников СВО

Подозреваемый обещал военным помочь в оформлении инвалидности.

Мужчина, представляясь юристом, обращался к военнослужащим, которые после ранений в зоне спецоперации проходили лечение в Москве, а также к их родным и предлагал за денежное вознаграждение помочь оформить инвалидность. В действительности выполнять свои обещания он не собирался. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По ее информации, злоумышленник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В рамках следствия в доме у задержанного был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли договоры об оказании юридических услуг с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО). Расследование продолжается.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО. Сумма ущерба превысила один миллион рублей. По данным СК РФ, трое мошенников под предлогом помощи убеждали мужчин оформить нотариальные доверенности, после чего получали доступ к счетам и выводили выплаты военнослужащих.

