Девочка родилась в машине прямо на трассе в Калужской области

Ребенка ждали позже, но у него были другие планы.

На 137-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина» сотрудники пункта взимания платы успешно приняли роды у проезжавшей мимо женщины. Об этом сообщает издание «Калужские новости» со ссылкой на пресс-службу эксплуатирующей организации.

Инцидент зафиксирован вечером, когда в офис обслуживания клиентов и продаж транспондеров вбежал взволнованный мужчина. Он сообщил сотрудникам, что в машине находится жена его брата, у которой начались роды.

Семья направлялась из Малоярославца в сторону Калуги. Однако доехать до медицинского учреждения вовремя им не удалось из-за отошедших вод.

На призыв о помощи немедленно откликнулась кассир-контролер. Женщина добежала до транспортного средства, где находилась роженица, и параллельно связалась с диспетчером скорой помощи.

Поскольку врачи еще находились в пути, сотруднице пункта оплаты пришлось действовать под их дистанционным руководством. Медики по телефону давали четкие инструкции, благодаря которым кассир смогла принять новорожденную девочку.

Женщина самостоятельно и аккуратно перерезала пуповину, а также продолжала контролировать состояние матери и младенца до прибытия бригады специалистов. Другая сотрудница офиса помогла согреть ребенка, укутав его в теплое одеяло.

После стабилизации состояния роженицу и ее дочь передали врачам, которые доставили их в стационар для дальнейшего обследования. Спустя некоторое время отец малышки навестил смелых сотрудниц трассы и выразил им искреннюю благодарность.

Отмечается, что подобные случаи на магистрали М-3 случались и раньше. Так, несколько лет назад молодым родителям в аналогичной ситуации помог аварийный комиссар.

