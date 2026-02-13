Вернуться как можно скорее: Федерация хоккея поддержала участие России в международных турнирах

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Глава организации лично ждет участия наших спортсменов.

Несмотря на попытку Запада изолировать Россию, все больше спортивных организаций выступают за возвращение наших атлетов на международную арену.

Так Федерация хоккея поддержала участие российских и белорусских команд в мировых турнирах. Об этом пишет New York post со ссылкой на главу организации.

Причем, по его словам, возвращение хоккеистов должно состояться, как можно скорее. Однако западное сообщество пока не дает снять все запреты.

