Медвежий переезд: принцу Эндрю не хватило места для игрушек в новом доме

Radar Online: принцу Эндрю не хватило места для игрушек в новом доме

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Бывший член королевской семьи буквально одушевляет свою коллекцию.

В новом доме британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не нашлось достаточно свободного места для его знаменитой коллекции из более чем 60 мягких игрушек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Опальный представитель королевской семьи был вынужден покинуть роскошный особняк Royal Lodge. Это случилось после серии громких скандалов, связанных с его дружбой с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

При переезде на ферму Марш-Фарм Эндрю смог взять с собой лишь одного любимого медведя. Остальные плюшевые звери вместе с массивной мебелью были отправлены на хранение на склад по сугубо практическим соображениям.

Переезд стал для бывшего принца настоящим испытанием, так как он крайне привязан к своим игрушкам. Один из инсайдеров ранее делился информацией, утверждая, что Эндрю буквально одушевляет свою коллекцию.

«Он полностью антропоморфизировал их до такой степени, что убежден — переезд из Royal Lodge станет для них тяжелым ударом, ведь, по его словам, это и их дом тоже», — отметил источник.

Он добавил, что из-за принудительного выселения из поместья, имеющего статус памятника архитектуры, бывший герцог пребывает в состоянии, близком к нервному срыву, проецируя свои детские эмоции на неодушевленные предметы.

На данный момент Эндрю временно проживает в Вуд-Фарм, ожидая окончания масштабных ремонтных работ в своем новом постоянном прибежище. Ситуация осложняется тем, что его новое жилье гораздо менее уединенное, чем прежние резиденции, что лишает его привычного комфорта.

Ранее в СМИ также активно обсуждалась страсть Эндрю к мягким игрушкам после выхода фильма Netflix «Сенсация», где была показана гора медведей на его кровати в Букингемском дворце.

Пока остается неясным, вернутся ли когда-нибудь остальные 60 игрушек к владельцу или навсегда останутся в складских коробках из-за тесноты фермерского дома.

