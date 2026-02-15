Фитнес-мания может обернуться ранним артритом: врачи бьют тревогу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Переломы, повреждение хряща и заболевания суставов все чаще проявляются у молодежи.

Культ правильного питания, марафонов и экстремальных фитнес-челленджей среди молодежи может иметь неожиданную сторону. Число переломов, повреждений хряща и ранних форм остеоартрита начинает расти. Об этом предупреждают ортопеды, фиксирующие увеличение обращений молодых пациентов с травмами колена, бедра, стопы и спины, передает Daily Mail.

По словам специалистов, участие в интенсивных тренировках и марафонах стало новой нормой. Однако чрезмерные нагрузки на организм, который еще формируется, могут иметь долгосрочные последствия.

Более серьезные повреждения

Ведущий консультант по травмам и ортопедии Тим Синнетт отмечает рост числа молодых пациентов с выраженными повреждениями хрящевой ткани.

«Мы видим, что все более молодые пациенты обращаются к нам с более серьезными повреждениями хрящевой ткани. Предполагается, что они получают больше травм мягких тканей вокруг суставов из-за более экстремальных и интенсивных тренировок», — объясняет он.

Эксперты подчеркивают: регулярная физическая активность — один из лучших способов профилактики остеоартрита. Однако только при условии разумного подхода.

Почему развивается остеоартрит

Остеоартрит — заболевание, при котором разрушается защитный хрящ на концах костей. В норме хрящ работает как амортизатор, обеспечивая плавное движение суставов. По мере его износа кости начинают тереться друг о друга, вызывая боль, отек и скованность.

К факторам риска относят генетику, ожирение, возраст, травмы, курение и постоянную нагрузку на суставы. Особую опасность представляет посттравматический остеоартрит, развивающийся после переломов, затрагивающих суставы.

Хотя заболевание чаще диагностируется после 45 лет, врачи все чаще сталкиваются с его проявлениями у молодых людей.

Питание тоже играет роль

Отдельное внимание специалисты уделяют диете. Поддержание здоровья костей требует достаточного потребления кальция и противовоспалительных продуктов. Однако многие подростки и молодые взрослые отказываются от молочных продуктов, что может привести к дефициту питательных веществ.

Тим Синнетт отметил, что существует группа пациентов, в основном женщины, которые исключают молочные продукты из рациона, что повышает риск проблем с костной тканью.

Профессор Лэнхэм-Нью, клинический консультант Национального общества по борьбе с остеопорозом, предупредил, что, если молодые люди будут продолжать следовать жестким «здоровым» диетам и исключать целые группы продуктов, переломы в будущем могут стать нормой.

Парадокс нагрузок

Пик минеральной плотности костной ткани достигается примерно к 30 годам. Если в этот период кости не формируются должным образом, в дальнейшем повышается риск их истончения и травм.

Хирурги рекомендуют кросс-тренировки — сочетание нагрузок с ударным воздействием (бег, прыжки), стимулирующих рост костной ткани, и силовых упражнений, например пилатеса. Однако неподготовленный организм часто не выдерживает таких нагрузок, что приводит к травмам мягких тканей.

По словам специалистов, даже растяжка и силовые упражнения могут привести к повреждениям, если выполняются неправильно.

Ранние симптомы игнорируются

Остеоартрит развивается годами. Легкая боль в колене или бедре, периодическая скованность нередко списываются на усталость или недостаток разминки. В итоге пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях, когда суставы серьезно повреждены.

Доктор Атика Азиз отмечает, что для молодых людей заболевание может стать особенно тяжелым испытанием: в отличие от пожилых пациентов, им приходится десятилетиями справляться с симптомами и проходить повторные курсы лечения.

Все хорошо в меру

Эксперты сходятся во мнении: физическая активность жизненно необходима, но она должна быть сбалансированной и сопровождаться полноценным питанием.

Чрезмерная одержимость тренировками, экстремальными челленджами и жесткими диетами может привести к тому, что уже в молодом возрасте суставы начнут изнашиваться быстрее, чем заложено природой.

Своевременная профилактика, умеренные нагрузки и внимательное отношение к сигналам организма способны значительно снизить риск раннего остеоартрита и сохранить здоровье суставов на долгие годы.

