«Тихий подвиг»: Стася Милославская восхищена работниками Ленинградского зоосада

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В годы блокады сотрудники зоопарка голодали, но не тронули животных. Более того, каждый день они добывали им воду и пропитание.

Актриса театра и кино Стася Милославская высказалась о подвиге работников Ленинградского зоосада в годы блокады на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица», в котором сыграла одну из главных ролей.

По словам артистки, эта картина отличается от большинства коммерческих военных проектов, потому что в ней нет самой войны — взрывов, танков, боев с нацистскими захватчиками. Лента сфокусирована на людях и их отношении к жизни — своей и подопечных зоопарка.

«У нас есть только люди, у нас есть зоосад, есть животные и есть маленький тихий подвиг, который эти люди совершали ежедневно, абсолютно не кичась этим, и об этом еще мало кто знал. Поэтому это кино, в первую очередь, про людей и про человечность, а не про войну», — отметила Милославская в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

В комментариях к фильму, а также многочисленным публикациям о спасении бегемотихи Красавицы, пользователи сети часто задаются вопросом — почему животные выжили, а не стали способом спасти людей от голода. Сотрудники зоопарка каждый день искали пищу для животных, приносили им воду из Невы на своих плечах. Несмотря ни на что, они продолжали свой тяжкий труд.

«Я понимаю, почему до сих пор ведутся на эту тему споры, насколько это вообще гуманно — в такое суровое время не использовать все, что есть, что может поддерживать человеческую жизнь. Я не знаю до сих пор, как ответить. И этим эти люди заставляют меня гордиться ими. Потому что не каждый человек на это способен», — сказала Милославская.

На премьере картины о героях Ленинградского зоосада говорила, а точнее пела заслуженная артистка России Юлия Пересильд. В ходе выступления она также подчеркнула, что блокадникам в невыносимых условиях удалось сохранить души. И понадеялась, что в нынешние темные времена жителям страны это удастся.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.