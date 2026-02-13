Стася Милославская пришла на премьеру с бойфрендом младше нее на восемь лет

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Влюбенные не скрывали чувств и позировали фотографам, но избегали вопросов об отношениях.

Актриса театра и кино Стася Милославская не будет одинока в День всех влюбленных. По крайней мере, на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» в кинотеатре «Октябрь» она выглядела счастливой и нежно клала голову на плечо бойфренда — 23-летнего футболиста Егора Ушакова. Видео с парой снял корреспондент 5-tv.ru.

Весной артистке исполнится 31, и разница в возрасте составит восемь лет. Но это, очевидно, пару не смущает. Зато она интересует поклонников Милославской — они спорят и о жизнеспособности неравного романа, и сравнивают жениха с прошлыми избранниками. Подруга актрисы Анфиса Черных по этому поводу заявляла, что все сомнения относительно возраста развеяла доброта Ушакова, способная растопить самое настороженное сердце.

Впрочем, пара уже появлялась на премьере фильма «Плагиатор» летом прошлого года, публиковала фото и видео совместных путешествий. А однажды в сети появились кадры, на которых нападающий московского ЦСКА делает актрисе предложение руки и сердца — на концерте ее любимого артиста в Турции.

Однако о личной жизни Милославская предпочитает молчать, отвечать на соответствующие вопросы журналистов она отказывалась или избегала их. Немудрено, ведь последний ее разрыв не обсуждал только ленивый. С коллегой Александром Петровым актриса встречалась почти четыре года, но предложения не дождалась. По слухам, о решении Петрова расстаться она узнала за несколько минут до того, как он похвастался фото из ЗАГСа с другой девушкой — Викторией Антоновой.

Минувшим летом супруги крестили своего первенца Федора.

