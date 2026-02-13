Монеты времен бунта: найденный в столице клад связали с казнокрадством XVII века

Фото, видео: 5-tv.ru

Находка, которая может войти в пятерку крупнейших в истории столицы, может быть связана с преступлением почти четырехвековой давности.

В центре столицы во время реставрации старинного особняка был обнаружен клад, спрятанный еще в XVII веке. Сейчас серебряные монеты изучают эксперты, а мы провели собственное расследование и установили не только хозяина этих денег, но и похоже раскрыли преступление, которому 400 лет. Ведь в свое время владелец этих палат считался чуть ли не главным взяточником на Руси. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Этот клад долгое время находился буквально под ногами ученых. Древние монеты переливаются в руках археологов так, словно отчеканены только что, хотя на самом деле им около 400 лет. Всего около 40 тысяч монет.

«Монеты сохранились удивительно хорошо, то есть, видимо, сосуд, кувшин, в котором они были найдены, был плотно закупорен, то есть влага туда не попала, они просто пыльные, пыльные, не грязные, просто пыльные, и все. То есть их помыть водичкой тепленькой они будут как новые», — объяснил нумизмат Сергей Петухов.

Исторический артефакт нашли в старинном особняке на Берсеневской набережной Москвы в ходе реставрации. Археологи предполагают, что найденный клад может быть не единственным в этом помещении, ведь работы по уборке старой засыпки все еще продолжаются, и под ее толщами могут находиться другие артефакты. Кстати, сами рабочие время от времени находят все новые отголоски прошлого. К примеру, осколок керамического кувшина.

Тайник, скорее всего, принадлежал Аверкию Кириллову, думскому дьяку при царе, жившему в XVII веке. Сегодня эта должность сравнима с руководителем администрации президента. Кроме того, Аверкий был успешным купцом. Привозил товары из-за границы, на чем и сколотил капитал. Ни близость к трону, ни деньги не спасли его во время бунта в 1682 году, когда стрельцы обвинили Кириллова в коррупции и жестоко с ним расправились. Некоторые историки предполагают, что он, действительно, мог подворовывать из казны, поскольку имел прямой доступ к государственным деньгам.

«Летописец и в документах написал, обвиняли его действительно во взятничестве, в мздоимстве. Поэтому трудно сказать, как это. Потому что этим грешили», — пояснил руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Владимир Козлов.

Однако непонятно, зачем и без того богатому человеку воровать деньги. Одно только жалование думского дьяка — около 370 рублей в год, что в пересчете на сегодняшние рубли более 15 миллионов. На спрятанные 40 тысяч копеек в те годы можно было обеспечить себя личным поселком с огромной фермой и десятками домов. Однако сегодня сумма не такая внушительная. Всего лишь 16 миллионов рублей.

После смерти Кириллова владелец палат менялся несколько раз. Лишь в 1868 году здание перешло государству, и там обосновалось Московское археологическое общество.

Палаты Аверкия Кириллова называют чуть ли не колыбелью музейного дела страны. Уже около 150 лет в здании занимаются исключительно научной деятельностью, направленной на изучение истории России. А сами научные сотрудники и не подозревали, что находились буквально в паре метрах от настоящего клада.

«Скорее всего, это такая вот заначка хозяина усадьбы. Заначка, как у нас принято на Руси, на какой-то черный день, который может быть всегда, вся наша история тому пример», — заявил директор Института наследия имени Лихачева Владимир Аристархов.

Этот клад может войти в пятерку крупнейших находок, когда-либо сделанных в столице. На сегодняшний день самым большим считается схрон в Гостинном Дворе — 96 тысяч монет. На втором месте Зарядье — 43 тысячи чеканных монет. Копейки, или как их еще называют, чешуйки, иногда находят в старых зданиях, но в гораздо меньшем объеме. Их скупают коллекционеры.

Стоимость некоторых экземпляров может доходить до нескольких тысяч рублей. Сейчас найденные в палатах Аверкия Кириллова монеты заканчивают пересчитывать, после чего передадут Московскому музею.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.