Пропавшие в Петербурге дочери и мать вышли на связь

СК России подключился к поискам матери и детей, ушедших в секту

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Исчезнувшие утверждают, что имеют право жить где и с кем захотят.

В Санкт-Петербурге следователи начали проверку по факту исчезновения матери и двух ее дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Женщина может являться членом деструктивной религиозной секты», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю ГСУ по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу подключиться к поискам пропавших и доложить о ходе проверки. Известно, что одна из дочерей, Ирина, несовершеннолетняя — ей 11 лет, старшей, Марине, 18.

Отец девочек, бывший муж пропавшей, заявил 5-tv.ru, что его экс-супруга ушла в тоталитарную секту под названием «Русская православная церковь — Царская империя» и выкрала дочерей, чтобы навязать им взгляды деструктивного религиозного объединения. Мужчина сейчас пытается через суд лишить мать родительских прав. Бабушка девочек также подтверждает сектантские идеи бывшей невестки.

Вечером в четверг, 12 февраля, мама с дочерьми вышли на связь, опубликовав видео. На записи 18-летняя Марина Жвалева, читая с листа, пытается объяснить их исчезновение.

«Я имею свою волю проживать где хочу и с кем хочу», — сказала Марина.

Главная претензия девушки к отцу была связана с тем, что он заставлял их пользоваться банковскими картами и документами.

«По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими. Но мой отец принуждает меня их брать и пользоваться ими», — говорит девушка.

Ранее сообщалось, что пропавшие в Санкт-Петербурге сестры могли уйти в секту под Ульяновском. Бабушка девочек раскрыла подробности о культе, к которому могли примкнуть родственницы.

