Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

На трассе Бочковка — Нечаевка БПЛА атаковал движущуюся машину с супружеской парой.

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал легковушку, в результате чего пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями рук и ног, переломом носа. Мужчине оказывается вся необходимая помощь. В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара БПЛА по легковому автомобилю также пострадал мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Кроме того, украинский дрон атаковал автомобиль с супружеской парой на трассе Бочковка — Нечаевка. Оба получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Также в Краснояружскую больницу обратился мужчина, раненый дроном днем ранее в Красной Яруге. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за два часа перехватили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Уточняется, что 19 дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Республики Крым, шесть — над Белгородской областью, пять — над Курской областью и по одному — над Брянской областью и Черным морем.

